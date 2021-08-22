Аналитики назвали самые выгодные бумаги для долгосрочных вложений

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Ценные бумаги генерирующего сектора в настоящее время являются защитным активом для долгосрочных инвестиций, рассказали эксперты финансового рынка.

В ближайшие два года Минэкономразвития ожидает ежегодный прирост электрических цен примерно на 5%. Соответственно, бумаги электрогенерирующих компаний ждет существенный взлет в будущем, указывают аналитики. Как полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев, в диверсифицированном инвестиционном портфеле оправданным можно считать размещение от пяти до 15 процентов средств в этих инструментах.

Акции электроэнергетических компаний будут демонстрировать дивидендную доходность от девяти до 11 процентов, указала аналитик по нефтегазовому сектору «Атон» Анна Кишмария. Таким образом, ожидаемая дивидендная доходность ряда компаний, по словам эксперта, позволит обогнать текущую инфляцию почти в два раза, пишут «Известия».

Курс евро между тем начал снижаться из-за повышения цены на нефть, рассказала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. Она уточнила, что это связано с повышением стоимости нефти, которая накануне продавалась по цене 68 долларов за баррель. Кроме того, сейчас доллар США менее стабилен, чем был в предыдущие недели, поскольку вышли очень слабые данные по розничным продажам за июль и этим шансом укрепиться воспользовались другие мировые валюты.