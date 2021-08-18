Аналитик оценила снижение курса евро до 86 рублей

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Курс евро начал снижаться из-за повышения цены на нефть. Об этом в среду, 18 августа, рассказала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Курс евро во время торгов на Московской бирже упал до 86 рублей. Мильчакова уточнила, что это связано с повышением стоимости нефти, которая накануне продавалась по цене 68 долларов за баррель.

— Кроме того, сейчас доллар США менее стабилен, чем был в предыдущие недели. Это связано с тем, что вчера вышли очень слабые данные по розничным продажам за июль и этим шансом укрепиться воспользовались другие мировые валюты. В частности, и евро по отношению к доллару на сегодняшних торгах немного подрастает, — пояснила аналитик.

По ее словам, в настоящее время эксперты наблюдают попытки укрепления курса рубля по отношению к евро. При этом доллар по отношению к рублю также начинает снижаться.

Мильчакова добавила, что курс евро в ближайшее время будет колебаться в районе 86–87 рублей, а курс доллара будет находиться в пределах 73–74 рублей. Однако ожидается, что в сентябре курс евро будет на уровне 86–89 рублей, а курс доллара — на уровне 72–75 рублей, пишет RT.

До этого экономист рассказал о перспективе положения доллара в будущем. Позднее финансист раскрыл способы выгодной покупки валюты.

Финансовый аналитик объяснил корреспонденту «Вечерней Москвы», что будет с курсом рубля в сентябре. А экономист рассказал о перспективе положения доллара в будущем. Финансовые эксперты уверены, что национальная единица США медленно теряет свои позиции.