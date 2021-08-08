Финансист рассказал способы выгодно купить валюту

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Руководитель управления разработки индексной компании «Бета финансовые технологии» Грайр Саркисян назвал способы выгодно купить валюту.

Он рассказал, что самая выгодная покупка валюты — на бирже. Если же доступа к ней нет, то через банковские приложения, где курс на момент сделки лучше всего. Для покупки валюты через банк необходимо иметь валютный счет.

Также при покупке валюты специалист порекомендовал обращать внимание на динамику инфляционных ожиданий, следить, нарастают ли они для доллара относительно менее значимых валют. Кроме того, следует учитывать цены на нефть, передает агентство «Прайм».

— В настоящий момент падающие цены на нефть еще не до конца отразились на валютном курсе. Хороший точкой для входа будет момент, когда рынок не до конца учел в номинальном курсе два данных фактора, — пояснил Саркисян.

Финансовый аналитик рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы», что будет с курсом рубля в сентябре. Российская валюта может как укрепиться, так и просесть.