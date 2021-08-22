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Названа дата премьеры нового фильма «бондианы»

Татьяна Плотникова

Развлечения
Названа дата премьеры нового фильма «бондианы»
кадр из фильма «007: Координаты «Скайфолл»»

Новая картина о Джеймсе Бонде «Не время умирать» будет представлена зрителям первый раз 28 сентября 2021 года в Лондоне. Премьера состоится в концертном зале Альберт-холл.

На церемонии будут присутствовать продюсеры Майкл Уилсон и Барбара Брокколи, а также режиссер Кэри Фукунага. Они присоединятся на красной дорожке к исполнителю главной роли Дэниелу Крейгу.

«Не время умирать» является 25-м фильмом «бондианы» и пятым для Крейга в роли агента 007. В роли злодея-антагониста снялся Рами Малек. По сюжету Джеймс Бонд ушел на пенсию и отдыхает на Ямайке, а его место заняла женщина. Однако форс-мажорные обстоятельства вынуждают героя вернуться, чтобы вновь спасти мир, сообщается в официальном Twitter «бондианы».

Британский актер Реге-Жан Пейдж (Regé-Jean Page), известный по роли в сериале «Бриджертоны», ранее прокомментировал сообщение о том, что ему предстоит сыграть роль Джеймса Бонда в следующем фильме знаменитой кинофраншизы. По данным британских букмекеров, Пейдж существенно превосходит других претендентов на роль агента 007, среди которых называют Тома Харди, Джеймса Нортона, Люка Эванса и Идриса Эльбу.

Однако Пейдж развеял слухи о предстоящих съемках в бондиане, подчеркнув, что они не имеют к нему ни малейшего отношения, а вопрос о контракте не поднимался ни на одной встрече.

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