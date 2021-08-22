Движение в Северном Чертанове перекроют из-за киносъемок

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Россия, Москва, Проектируемый проезд № 5464 Карта всех событий

Движение автотранспорта на участке проектируемого проезда № 5464 в микрорайоне Северное Чертаново 29 августа будет кратковременно перекрываться, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как уточнили в ведомстве, 29 августа с 01:30 до 05:30 будут организованы кратковременные перекрытия проектируемого проезда № 5464, поскольку там пройдут киносъемки.

Ограничения затронут участок проектируемого проезда № 5464 от корпуса 806 до дома 2, корпус 201, сообщает агентство городских новостей «Москва».

С 25 августа по 6 сентября будут перекрыты участки дорог в районе улицы Ильинки в Москве из-за проведения международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Движение полностью перекроют на улице Ильинке от Новой площади до Красной площади. Также будет перекрыт участок от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади. Ограничения будут действовать с 22:00 25 августа до 08:00 6 сентября.