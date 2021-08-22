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Путин принял участие в торжестве на Поклонной горе в День российского флага

Михаил Алимов

Общество
Путин принял участие в торжестве на Поклонной горе в День российского флага
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин посетил церемонию поднятия государственного флага России в Музее победы на Поклонной горе. Торжество приурочено к Дню российского флага, которому 22 августа официально исполнилось 30 лет.

Триколор поднимали на верхушку флагштока у монумента Победы. В этот момент звучала композиция «Славься» от Михаила Глинки, после которой заиграл российский гимн.

Помимо президента, на церемонии присутствовал министр обороны РФ Сергей Шойгу и депутаты из правящей партии, передает ТАСС.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в праздничный день рассказала о важности российского флага. По ее словам, корнями он уходит еще ко временам императора Петра I и хорошо подходит для дизайнерских и художественных решений.

День Государственного флага Российской Федерации является одним из официально установленных праздников России. Он был утвержден в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа. Этот день не является для граждан выходным.

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