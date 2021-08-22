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Матвиенко рассказала о важности российского флага

Михаил Алимов

Общество
Матвиенко рассказала о важности российского флага
Фото: Пресс-служба Совфеда

Российский флаг отражает преемственность поколений и очень красив с художественной точки зрения. Об этом в воскресенье, 22 августа, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Я лично считаю одним из показателей принятия, если хотите, флага его использование в художественных целях. Белый, синий, красный — само по себе удачное, красивое сочетание. Дизайнерам удобно его использовать, подчеркивая российское происхождение спортсменов, мероприятий, товаров, в конце концов. И такое сочетание снова стало прочно ассоциироваться с Россией, — рассказала она.

По ее словам, триколор начал ассоциироваться с Россией еще во времена Петра I. Потом император Александр II заменил его на черно-желто-белый. Александр III вернул его обратно. При СССР символ стал красного цвета, а уже в современной России вновь вернулся к петровскому варианту, передают «Невские Новости».

Президент России Владимир Путин в День флага примет участие в торжественной церемонии поднятия флага России в Парке Победы.

День Государственного флага Российской Федерации является одним из официально установленных праздников России. Он был утвержден в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа. Этот день не является для граждан выходным.

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