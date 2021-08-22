Для приобретения ОСАГО теперь не обязателен техосмотр

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Вступил в силу закон, по которому для приобретения страхового полиса ОСАГО не нужно предоставлять диагностическую карту. Раньше получить полис можно было только при наличии государственного технического осмотра (ТО) транспортного средства.

Получить документ по новым правилам можно уже с 29 августа. Это должно повысить доступность полиса ОСАГО и упростить заключение договора о страховании автомобиля. Владельцы теперь смогут дистанционно расторгнуть договор или изменить его. При этом им вернется часть страховой премии. Также снят запрет на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения.

Автоэксперты напоминают, что изменился только порядок предоставления документов на приобретение ОСАГО. От прохождения техосмотра в принципе никто автовладельцев не освобождал. Более того, за его отсутствие полагается штраф в размере двух тысяч рублей. Также страховые компании могут обратить внимание на истекший срок ТО и заставить владельца его пройти, передает РИА Новости.

В июле президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс рассказал «Вечерней Москве» о причинах роста цен на полис ОСАГО. Среди них разрыв из-за пандемии коронавируса транспортных цепочек, по которым поставляются запчасти для иномарок, и курс рубля по отношению к доллару и евро.