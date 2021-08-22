Щенков ласок можно встретить в Косинском парке столицы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Косинском парке Москвы специалисты недавно заметили двух щенков ласок. Они вступают во взрослую жизнь — осматривают территорию и изучают охотничьи навыки.

Ласка — самый маленький хищник. Обычно самцы вырастают примерно до 26 сантиметров, а самки — до 20. Детеныши у них рождаются слепыми, поэтому в первый месяц мать почти не отходит от них. За раз самка обычно приносит от четырех до восьми щенков, но их может быть и сразу 12.

Мясо детеныши начинают есть после месяца жизни, а к трем уже становятся вполне самостоятельными. Начинают гулять, правда еще держатся вместе, потому что не совсем освоились. Охотятся на мелких грызунов, насекомых, ящериц и лягушек. Могут есть птичьи яйца и птенцов. Косинский парк с его ландшафтом — отличное место для маленьких хищников, передает официальный сайт мэра Москвы.

Корреспондент «ВМ» недавно встретил в Измайловском парке дикую лису. Зверек не боялся людей и, никак на них не реагируя, мирно прошел через всю площадь и так же спокойно скрылся среди деревьев. Видимо, у лисицы в парке «все схвачено» — она ни разу не подошла ни к одной из урн возле многочисленных кафе и двигалась вполне уверенно, явно зная, куда и зачем она идет.