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Синоптик назвала самый холодный день в Московском регионе на следующей неделе

Михаил Алимов

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Синоптик назвала самый холодный день в Московском регионе на следующей неделе
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Самым холодным днем предстоящей недели станет среда, 25 августа. Столбики термометра в этот день не поднимутся выше плюс 19 градусов. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— Температура воздуха в Москве ночью составит 11–13 градусов, в Подмосковье — около 8 градусов, а днем — до 19 градусов, — рассказала она РИАМО.

По ее словам, к концу недели станет теплее — днем температура поднимется до плюс 22 градусов. Кроме того, ожидается облачная погода и небольшие дожди.

Недавно синоптик рассказала о погоде на 1 сентября в Москве. В беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова отметила, что в первый день осени будет довольно прохладно, не исключены осадки.

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