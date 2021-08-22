Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин рассказал о сроках работы московских скейт-парков осенью

Виктория Сикерина

Город
Сергей Собянин рассказал о сроках работы московских скейт-парков осенью
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что столичные бесплатные скейт-парки продолжат работать до тех пор, пока будут позволять погодные условия. Об этом глава города написал в воскресенье, 22 августа, на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Собянин подчеркнул, что данные спортивные зоны посещают горожане со скейтбордами, самокатами, роликами и даже трюковыми велосипедами.

— Бесплатные скейт-парки на 15 площадках «Московских сезонов» будут работать, пока погода позволяет, — написал мэр города.

Помимо этого, Собянин подчеркнул, что бесплатные скейт-парки может посетить каждый желающий. Для этого необходима лишь регистрация. Нужное оборудование и снаряжение можно арендовать на месте.

Ранее Сергей Собянин отметил, что работой столичных центров госуслуг довольны 97 процентов посетителей. По его мнению, предоставление услуг в Москве сравнительно улучшилось за последние несколько лет. Особое внимание мэр Москвы уделил сотрудникам офисов МФЦ и поблагодарил их за профессиональную работу.

Читайте также:
Сергей Собянинскейт-паркиБлагоустройство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Наталья Чаплин
Наталья Чаплин

Подари собаке дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Очное счастье: мы увидим друг друга

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто стало чуть прохладнее

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Бюро экспертов поможет бизнесу

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Все мнения
О проекте