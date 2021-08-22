Сергей Собянин рассказал о сроках работы московских скейт-парков осенью

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что столичные бесплатные скейт-парки продолжат работать до тех пор, пока будут позволять погодные условия. Об этом глава города написал в воскресенье, 22 августа, на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Собянин подчеркнул, что данные спортивные зоны посещают горожане со скейтбордами, самокатами, роликами и даже трюковыми велосипедами.

— Бесплатные скейт-парки на 15 площадках «Московских сезонов» будут работать, пока погода позволяет, — написал мэр города.

Помимо этого, Собянин подчеркнул, что бесплатные скейт-парки может посетить каждый желающий. Для этого необходима лишь регистрация. Нужное оборудование и снаряжение можно арендовать на месте.

Ранее Сергей Собянин отметил, что работой столичных центров госуслуг довольны 97 процентов посетителей. По его мнению, предоставление услуг в Москве сравнительно улучшилось за последние несколько лет. Особое внимание мэр Москвы уделил сотрудникам офисов МФЦ и поблагодарил их за профессиональную работу.