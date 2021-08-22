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Сергей Собянин заявил, что качеством работы МФЦ довольны 97 процентов посетителей

Михаил Алимов

Город
Сергей Собянин заявил, что качеством работы МФЦ довольны 97 процентов посетителей
Фото: roscongress / Антон Сухонос

Работой московских центров госуслуг «Мои документы» довольны 97 процентов посетителей. Об этом в воскресенье, 22 августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

— 97 процентов посетителей довольны качеством работы московских центров «Мои документы». Я думаю, это потрясающий результат и самая высокая оценка работы, — написал мэр на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, первые МФЦ в городе открылись десять лет назад и с тех пор ситуация с предоставлением москвичам услуг значительно улучшилась. Не нужно стоять в очередях, бегать по инстанциям, теперь все необходимое можно получить в одном окне. МФЦ есть в каждом районе. Более того, в столице есть шесть флагманских офисов, в которых доступно еще больше возможных услуг — от техосмотра авто и до регистрации ИП.

— Конечно, самое важное звено в работе «Моих документов» — сотрудники. Именно вы заслужили такую высокую оценку от горожан за улыбки, доброжелательность, спокойствие. Спасибо вам за искренний сервис! — резюмировал Собянин.

Недавно заммэра Анастасия Ракова в интервью «Вечерней Москве» рассказала, как центры «Мои документы» улучшили жизнь москвичей. По ее словам, процесс получения госуслуг за прошедшее десятилетие полностью преобразился.

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