Прокуратура проведет проверку после крупного пожара в торговом центре в Мытищах

Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

Прокуратура начала проверку после крупного возгорания в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Фудели» в Мытищах в Московской области. Об этом рассказали в воскресенье, 22 августа, в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что проверка по факту пожара в ТРЦ поручена Мытищинской городской прокуратуре.

— Прокуратура Московской области организовала проверку по факту пожара в городском округе Мытищи, — сообщили в Telegram-канале.

Отмечается, что проверка позволит установить причины и обстоятельства возгорания, а также оценить действия ответственных лиц.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Фудели» в подмосковных Мытищах произошел днем в воскресенье, 22 августа. В здании началась немедленная эвакуация сотрудников и посетителей ТРЦ. Площадь возгорания составила десять квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС.

Ранее экстренные службы сообщили о пожаре на складе алкогольной продукции в городе Щербинка в Подмосковье. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.