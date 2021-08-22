Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Владимир Зеленский вручил Ангеле Меркель орден Свободы

Виктория Сикерина

Политика
Владимир Зеленский вручил Ангеле Меркель орден Свободы
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы. Эту информацию в воскресенье, 22 августа, опубликовали на сайте украинского лидера.

Зеленский вручил награду Меркель за укрепление украинско-немецких политических отношений, а также за поддержку независимости страны.

— За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом Свободы Меркель Ангелу, Федерального канцлера Германии, — написали на сайте.

Орден Свободы учредили для награждения граждан за особые заслуги в укреплении суверенитета Украины и политической поддержке, а также за развитие демократии и отстаивание прав и свобод граждан, отмечает РИА Новости.

Ангела Меркель посетила Украину с целью переговоров с Владимиром Зеленским. В процессе встречи канцлер Германии оценила возможность введения санкций против «Северного потока — 2». По ее словам, причиной может стать лишь использование газопровода с целью оружия и политического влияния.

Читайте также:
Владимир Зеленскийвстречи президентовАнгела Меркель
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Наталья Чаплин
Наталья Чаплин

Подари собаке дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Очное счастье: мы увидим друг друга

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто стало чуть прохладнее

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Бюро экспертов поможет бизнесу

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Все мнения
О проекте