Владимир Зеленский вручил Ангеле Меркель орден Свободы

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы. Эту информацию в воскресенье, 22 августа, опубликовали на сайте украинского лидера.

Зеленский вручил награду Меркель за укрепление украинско-немецких политических отношений, а также за поддержку независимости страны.

— За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом Свободы Меркель Ангелу, Федерального канцлера Германии, — написали на сайте.

Орден Свободы учредили для награждения граждан за особые заслуги в укреплении суверенитета Украины и политической поддержке, а также за развитие демократии и отстаивание прав и свобод граждан, отмечает РИА Новости.

Ангела Меркель посетила Украину с целью переговоров с Владимиром Зеленским. В процессе встречи канцлер Германии оценила возможность введения санкций против «Северного потока — 2». По ее словам, причиной может стать лишь использование газопровода с целью оружия и политического влияния.