Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сбитый иномаркой на Тверской улице пешеход скончался

Виктория Сикерина

Происшествия
Сбитый иномаркой на Тверской улице пешеход скончался
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Сбитый автомобилем мужчина на Тверской улице в Москве скончался. Об этом сообщили в воскресенье вечером, 22 августа, в пресс-службе Госавтоинспекции.

По предварительным данным, авария произошла в районе дома № 31 на Тверской улице. Пешеход переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, его сбил водитель автомобиля BMW.

Отмечается, что до предназначенного для перехода проезжей части места мужчина не дошел около 40 метров.

Из-за полученных травм сбитый пешеход скончался на месте происшествия. В настоящий момент устанавливается личность погибшего мужчины.

— В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, — пишет Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

Ранее в пресс-службе Департамента транспорта Москвы сообщили о наезде автомобиля на ребенка, проезжающего по пешеходному переходу на самокате. Авария произошла на Дубнинской улице в столице.

Читайте также:
ДТПпешеход погибулица Тверская
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Наталья Чаплин
Наталья Чаплин

Подари собаке дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Очное счастье: мы увидим друг друга

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто стало чуть прохладнее

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Бюро экспертов поможет бизнесу

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Все мнения
О проекте