Сбитый иномаркой на Тверской улице пешеход скончался

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Сбитый автомобилем мужчина на Тверской улице в Москве скончался. Об этом сообщили в воскресенье вечером, 22 августа, в пресс-службе Госавтоинспекции.

По предварительным данным, авария произошла в районе дома № 31 на Тверской улице. Пешеход переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, его сбил водитель автомобиля BMW.

Отмечается, что до предназначенного для перехода проезжей части места мужчина не дошел около 40 метров.

Из-за полученных травм сбитый пешеход скончался на месте происшествия. В настоящий момент устанавливается личность погибшего мужчины.

— В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, — пишет Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

Ранее в пресс-службе Департамента транспорта Москвы сообщили о наезде автомобиля на ребенка, проезжающего по пешеходному переходу на самокате. Авария произошла на Дубнинской улице в столице.