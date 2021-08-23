Москвичам рассказали, как изменился подход к предоставлению госуслуг за десять лет

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За десять лет работы офисов «Мои документы» предоставление госуслуг в столице вышло на качественно новый уровень. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— До появления офисов «Мои документы» государственные услуги в столице предоставляли около 1200 приемных различных органов власти. Для того чтобы получить нужный документ, москвичам нередко приходилось наносить два-три визита. А среднее время оформления услуги составляло шесть часов, — говорится в сообщении.

Главной задачей при создании многофункциональных центров, как отмечается, было объединить все госуслуги под одной крышей. Теперь москвичам доступны более 280 услуг различных ведомств, которые можно получить в одном из почти семи тысяч окон офисов «Мои документы».

В 2013 году время ожидания в офисах составляло около 40 минут, а в наше время оно не превышает 15 минут, при этом среднее время ожидания — около пяти-десяти минут, при том что ежедневно в центры обращаются около 70 тысяч человек. С 2020 года 98 процентов услуг можно получить в любом удобном офисе, независимо от места регистрации.

Кроме того, горожане имеют возможность оформить документы одним пакетом в девяти случаях — это «Рождение ребенка», «Многодетная семья», «Перемена имени», «Я — автомобилист», «Я оплачиваю налоги», «Я потерял документы», «Смена места жительства», «Приобретение жилья» и «Оформление наследства». За один визит можно подать сразу несколько заявлений, а затем лишь забрать готовые документы.

В электронном виде можно получить более 100 услуг, в число которых вошли пособия на детей, компенсации многодетным семьям, оформление парковочного разрешения, а также выписки из различных реестров.

Всего в городе работает 133 офиса «Мои документы», в том числе шесть флагманов и Дворец госуслуг на ВДНХ. В них есть кафе и игровые уголки для детей, зоны ожидания, комнаты матери и ребенка, а также места для печати документов и проверки здоровья.

Например, во флагманах ЮАО и ЮВАО можно за сутки оформить загранпаспорт ребенку. А во флагмане в ТРЦ «Щелковский» работают роботы-консультанты, которые могут рассказать, какие документы нужны для получения госуслуги.

В 2015 году открылся первый в России учебный центр «Мои документы», где централизованно обучают специалистов, отметила заместитель директора по развитию государственных услуг центров «Мои документы» города Москвы Татьяна Порецкова. Сотрудники учатся не только предоставлять госуслуги, но также осваивают искусство общения, индивидуальный подход к каждому и навыки поведения в стрессовых ситуациях.

В 2014 году в офисах «Мои документы» внедрили «Московский стандарт госуслуг», а в 2017 году появилась концепция «Искреннего сервиса», отмечается на официальном сайте мэра Москвы.