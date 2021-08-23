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Елизавета II поручила подготовиться к суду с принцем Гарри и Меган Маркл

Иван Юминов

Общество
Елизавета II поручила подготовиться к суду с принцем Гарри и Меган Маркл
Фото: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Королева Великобритании Елизавета II поручила помощникам подготовить план обращения в суд, если заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл будут расценены как клеветнические. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

— Чувство, которое испытывают на самом верху (королевской семьи — прим. «ВМ»), заключается в том, что всему есть предел. До Гарри и Меган будет доведено, что повторные нападки больше терпеть не будут, — рассказал собеседник издания.

Команда юристов королевской семьи проконсультируется с компаниями, которые специализируются на вопросах клеветы и частной жизни, добавил источник. Основное внимание, как подчеркивает он, будет сосредоточено на мемуарах, которые начал в июле писать принц Гарри.

В них сын наследника престола принца Чарльза пообещал впервые рассказать о своем «опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, сформировавших его» как личность. Книга, как ожидается, будет опубликована в конце 2022 года.

Если кто-то будет назван в книге или напрямую в чем-то обвинен, то это может быть расценено как клевета и нарушение права на неприкосновенность личной семейной жизни, приводит слова собеседника сайт газеты.

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