Зеленский объяснил страхом отказ лидеров Европы посетить «Крымскую платформу»

Фото: president.gov.ua

Нежелание многих лидеров западных стран принять участие в форуме «Крымская платформа» обусловлено их страхом перед Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию. Это нужно признать, и это нормально, — рассказал глава государства.

Работа площадки должна быть ежедневной, она не закончится первым же форумом, приводит слова Зеленского ТАСС.

Украинский лидер объявил о создании «Крымской платформы» в сентябре 2020 года. Киев в качестве цели форума видит координацию «международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины», он начнется 23 августа.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».