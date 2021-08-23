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Зеленский ввел санкции против «Ростелекома» и ряда российских СМИ

Иван Юминов

Политика
Зеленский ввел санкции против «Ростелекома» и ряда российских СМИ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о блокировке доступа к ряду российских сайтов. Соответствующий документ опубликовал офис главы государства.

Ограничительные меры, в частности, затронули веб-ресурсы «Ростелекома», а также газет «Московский комсомолец» и «Ведомости». Кроме того, в список вошли «Народные новости» и информационное агентство «Анна-ньюс», отмечается на сайте украинского лидера.

21 августа Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении сайта «Страна.ua», его главреда Игоря Гужвы и связанных с ним физических и юридических лиц.

Ограничительные меры продлятся три года. В дополнение к указу перечисляются лица, попадающие под ограничения.

В их числе находится сам Гужва, Анна Солнцева и Любовь Лукашина. Кроме того, ограничения распространяются на ООО «Ласмак», которое является владельцем медийных ресурсов Гужвы, и некоторые другие организации, связанные с главным редактором «Страна.ua».

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