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Мужчина погиб после нападения амурского тигра в Хабаровском крае

Иван Юминов

Происшествия
Мужчина погиб после нападения амурского тигра в Хабаровском крае
Фото: mos.ru

Амурский тигр напал на мужчину, который работал на лесозаготовке в одном из сел Хабаровского края. Об этом сообщили в администрации села Маяк.

— Местный парень погиб, произошло все в лесном массиве в районе села Арсеньево, в 10-15 метрах от вагончика, где ночевали люди. Они заготавливали там лес, — говорится в сообщении.

Мужчина, как отмечается, вышел из вагончика ночью, а затем пропал. Утром удалось обнаружить его фонарик, тапочки, одежду и кровь. Кроме того, были видны тигриные следы и следы волочения в лес. На место инцидента выехали охотоведы, отмечает ТАСС.

28 июля сообщалось, что один человек погиб в результате нападения медведя на туристическую группу в природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края.

Инцидент произошел в районе девяти озер Араданского хребта. Животное напало на группу, состоящую из четырех туристов, которые в момент нападения совершали спортивный поход. В УМВД по краю рассказали, что группа туристов, вероятно, приехала из другого региона.

В результате нападения все члены группы, за исключением одного человека, смогли убежать и вернуться на базу. Факт гибели человека был официально зарегистрирован. Погибший был старше 18 лет.

На фоне инцидента руководство парка обратилось в министерство экологии и рационального природопользования края, а также к главам Ермаковского и Каратузского районов, на территории которых находится природный парк, с просьбой полностью закрыть парк для посещения за некоторыми исключениями.

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