Более 900 ординаторов прошли аккредитацию в кадровом центре депздрава

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Кадровый центр департамента здравоохранения начал работать в Москве в мае 2021 года. С момента запуска первичную специализированную аккредитацию там прошли уже свыше 900 человек. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— С начала работы в центре успели принять уже несколько потоков молодых специалистов — аккредитацию успешно прошли более 900 ординаторов по специальностям «анестезиология-реаниматология», «оториноларингология», «акушерство и гинекология», «психиатрия», «хирургия» и другие, — сказала заммэра.

Она отметила, что в общей сложности в центре провели аккредитацию по 16 специальностям, однако возможности центра позволяют аккредитоваться по 88 направлениям.

Аккредитация состоит из трех этапов: тестирование на компьютере, оценка практических навыков на специальном оборудовании и решение ситуационных задач.

Ординаторы также могут бесплатно сдать пробный экзамен, который дает возможность потренироваться на симуляционном оборудовании. Согласно статистике, количество тех, кто с первой попытки успешно прошел все этапы аккредитации, примерно на 20 процентов выше по сравнению с теми, кто сдавал экзамен без пробной попытки.

Центр оснащен более 1100 единицами новейшей техники, с помощью которой специалисты совершенствуют свои компетенции.

В ближайшем будущем медики также смогут пройти здесь процедуру оценки на присвоение статуса «московский врач», передали на официальном сайте мэра Москвы.