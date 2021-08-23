Более 900 ординаторов прошли аккредитацию в кадровом центре депздрава
Кадровый центр департамента здравоохранения начал работать в Москве в мае 2021 года. С момента запуска первичную специализированную аккредитацию там прошли уже свыше 900 человек. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— С начала работы в центре успели принять уже несколько потоков молодых специалистов — аккредитацию успешно прошли более 900 ординаторов по специальностям «анестезиология-реаниматология», «оториноларингология», «акушерство и гинекология», «психиатрия», «хирургия» и другие, — сказала заммэра.
Она отметила, что в общей сложности в центре провели аккредитацию по 16 специальностям, однако возможности центра позволяют аккредитоваться по 88 направлениям.
Аккредитация состоит из трех этапов: тестирование на компьютере, оценка практических навыков на специальном оборудовании и решение ситуационных задач.
Ординаторы также могут бесплатно сдать пробный экзамен, который дает возможность потренироваться на симуляционном оборудовании. Согласно статистике, количество тех, кто с первой попытки успешно прошел все этапы аккредитации, примерно на 20 процентов выше по сравнению с теми, кто сдавал экзамен без пробной попытки.
Центр оснащен более 1100 единицами новейшей техники, с помощью которой специалисты совершенствуют свои компетенции.
В ближайшем будущем медики также смогут пройти здесь процедуру оценки на присвоение статуса «московский врач», передали на официальном сайте мэра Москвы.