Движение на некоторых улицах ЦАО, ЮАО и ЗАО изменится из-за инженерных работ и киносъемок

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Транспортное движение временно ограничат на нескольких улицах в ЦАО, ЮАО и ЗАО из-за проведения инженерных работ и киносъемок. Об этом сообщили в понедельник, 23 августа.

В пятницу, 27 августа, участок Подколокольного переулка около дома № 11 будет временно перекрыт из-за съемок кино — с 6:30 до 8:00. Также ограничат движение в Староконюшенном переулке в районе дома № 43 — с 13:00 до 15:30.

В воскресенье, 29 августа, профессиональные съемки состоятся в Проектируемом проезде № 5464. Здесь перекроют движение транспорта с 01:30 до 05:30.

Помимо этого, инженерные работы проведут на Аминьевском шоссе. Из-за этого с 20 по 31 августа ограничат движение по боковому проезду шоссе. Дороги будут перекрыты круглосуточно в этот период.

На официальном сайте мэра Москвы попросили водителей о том, чтобы они заранее планировали пути объезда перекрытых участков.

Отметим, что в воскресенье, 22 августа, на Тверской улице временно затруднилось движение транспорта из-за смертельного ДТП. Пешеход выбежал на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, что спровоцировало столкновение. Из-за этого левые полосы в центр и область были особенно перегружены.