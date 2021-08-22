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Машина сбила пешехода на Тверской улице в Москве

Виктория Сикерина

Происшествия
Машина сбила пешехода на Тверской улице в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Наезд на человека вне зоны пешеходного перехода произошел на Тверской улице в столице. Об этом сообщили в воскресенье вечером, 22 августа, в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные городские службы. Информация о пострадавших пока уточняется.

Также из-за ДТП затруднилось движение автомобилей. Левые ряды в сторону центра и в сторону области в особенности перегружены, отметили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее пресс-служба департамента сообщила о том, что на Дубнинской улице автомобиль сбил ребенка, который выехал на пешеходный переход на самокате. В ведомстве отметили, что в результате столкновения ребенок получил травмы.

Также в ночь с 21 на 22 августа на Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием грузового автомобиля. Столкновение случилось врайоне станции метро «Лесопарковая».

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