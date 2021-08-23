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Более 100 волонтеров старше 55 лет прошли обучение на курсах «Мосволонтера»

Виктория Сикерина

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Более 100 волонтеров старше 55 лет прошли обучение на курсах «Мосволонтера»
Фото: Из личного архива семьи Фарафоновых

Более 100 волонтеров старшего возраста прошли специальное обучение на курсах «Мосволонтера» за летний период. Об этом сообщила в понедельник, 23 августа, Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Отмечается, что люди старше 55 лет принимают активное участие в общественных, спортивных, экологических и иных событиях.

В июне прошла одна из первых встреч в дистанционном формате, в процессе которой добровольцы высказали желание обучиться компьютерной грамотности и основам волонтерской деятельности, а также составили список проектов, которые следует включить в федеральную программу «Молоды душой».

— Сообщество волонтеров старшего возраста объединяет неравнодушных москвичей, готовых поддерживать тех, кому нужна помощь. Добровольцы участвуют в жизни города: высаживают деревья, сортируют мусор, помогают во время крупных общегородских мероприятий. Всего с начала года 375 волонтеров старшего возраста приняли участие в 71 мероприятии, координируемом ресурсным центром «Мосволонтер», — отметила Драгунова.

В июле на онлайн-лекциях волонтеры изучили мифы в этой сфере, а также уделили внимание здоровому образу жизни и йоге.

При этом еженедельно для добровольцев из проекта «Молоды душой» проводят вебинары по компьютерной грамотности — людей старшего возраста обучают основам владения компьютером и пользования смартфонами.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что записаться на обучающие курсы можно до конца августа. После регистрации волонтера добавят в общий чат, где опубликована последняя информация о предстоящих событиях.

Ранее столичный департамент жилищно-коммунального хозяйства рассказал, как работают приюты для животных сейчас. Особое внимание уделили деятельности волонтеров, благодаря которым происходит социализация питомцев и их устройство в новые семьи.

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