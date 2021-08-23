Пассажирский поезд Казань — Москва задержится из-за длительной остановки на Кривандино

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пассажирский поезд, следующий по маршруту Казань — Москва, прибудет позднее из-за длительной остановки на станции Кривандино. Об этом сообщили в понедельник, 23 августа, в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Отмечается, что стоянка займет от одного часа и более. При этом движение других составов не ограничили.

— Сегодня в 05:28 на станции Кривандино произошла вынужденная остановка пассажирского поезда № 1 Казань — Москва. Прогнозируемая задержка в пути составит более часа. На движение других поездов ситуация не повлияла. Железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени стоянки поезда, — заявили в ведомстве.

Агентство городских новостей «Москва» сообщает, что МЖД приносит пассажирам и встречающим извинения за доставленные неудобства.

Отметим, что в субботу, 21 августа, на Таганско-Краснопресненской линии московского метро увеличились интервалы движения поездов. Как сообщил Департамент транспорта Москвы, причиной этого стала проверка инфраструктуры. В результате график движения поездов восстановился.