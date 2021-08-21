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Интервалы между поездами увеличены на Таганско-Краснопресненской линии метро

Василий Плиткин

Город
Интервалы между поездами увеличены на Таганско-Краснопресненской линии метро
Фото: Twitter / Сергей Собянин

Интервалы движения поездов увеличены на южном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного подземки, сообщает в субботу, 21 августа, пресс-служба московского Дептранса.

По информации ведомства, причиной этого стала проверка инфраструктуры.

Пассажирам напомнили, что в метрополитене при малейшем подозрении проверяют все системы, связанные с движением составов, чтобы обеспечить безопасность перевозок.

Пассажирам принесли извинения за временные неудобства, передает РИАМО.

Накануне, 20 августа, на западном участке Арбатско-Покровской линии были увеличены интервалы движения поездов, которые следовали из центра. Движение было частично ограничено из-за проверки состава.

Таганско-Краснопресненская линия метрографик движенияМетро
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