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Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро восстановили

Анастасия Волоснова

Город
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро восстановили
Фото: Вечерняя Москва

На Арбатско-Покровской линии метро восстановили движение поездов. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

До этого на западном участке Арбатско-Покровской линии были увеличены интервалы движения поездов, которые двигались из центра. Движение было частично ограничено из-за проверки состава.

В настоящее врем курсирование поездов на участке осуществляется в соответствии с графиком, сообщили в ведомстве.

9 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году будут запущены десять станций БКЛ на западных и юго-западных участках метро.

11 августа Андрей Бочкарев сообщил, что строители проложили более половины тоннеля между станциями «Печатники» и «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

19 августа стало известно, что станцию БКЛ «Сокольники» оформят в стиле строительства первых станций подземки.

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