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Андрей Бочкарев рассказал о строительстве восточного участка БКЛ

Илья Ашуров

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Андрей Бочкарев рассказал о строительстве восточного участка БКЛ
Фото: Пресс-служба МУФ

Строители проложили более половины тоннеля между станциями «Печатники» и «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в среду, 11 августа, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Десятиметровый тоннелепроходческий комплекс «Виктория» прошел 904 метра двухпутного тоннеля между строящимися станциями восточного участка БКЛ «Печатники» и «Нагатинский Затон» — это более половины общей длины тоннеля, — сказал заместитель мэра.

Также он отметил, что на 70 процентов пройден двухпутный тоннель между станциями «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон». Кроме того, строители продолжают прокладывать однопутный тоннель от «Каширской» в сторону «Кленового бульвара», передает ТАСС.

В понедельник, 9 августа, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году будут запущены десять станций БКЛ на западных и юго-западных участках метро.

Строительство БКЛ началось в 2011 году. На линии расположится 31 станция, а ее общая протяженность составит 70 километров.

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