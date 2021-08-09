Сергей Собянин анонсировал запуск 10 станций БКЛ в этом году

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В этом году начнут работать еще десять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена. Об этом в понедельник, 9 августа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительства станции «Кунцевская» БКЛ.

— Десять станций метро — это западные, юго-западные участки метрополитена, они должны все одновременно запуститься в этом году. Западный участок метрополитена состоит из четырех станций. Две из них уже запущены, две находятся в работе и должны также до конца года быть построены, — сказал глава города.

Также он отметил, что станция «Кунцевская» — крупнейший транспортно-пересадочный узел. Он объединяет сразу несколько транспортных артерий: первую линию Московских центральных диаметров (МЦД-1), БКЛ, а также Арбатско-Покровскую и Филевскую линии метро. Запуск этого узла позволит изменить в лучшую сторону жизнь в целом ряде районов, в которых проживает около 500 тысяч жителей, передает агентство городских новостей «Москва».

В четверг, 5 августа, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что открытие станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Каховская», «Варшавская» и «Каширская» позволит улучшить транспортную ситуацию на юге столицы.

По его словам, открытие указанных станций даст возможность пассажирам выбирать новые варианты маршрутов. Также они смогут делать более быстрые пересадки не только на Замоскворецкую и Серпуховско-Тимирязевскую, но и на другие линии метро.