Дептранс Москвы рассказал, как оформят станцию БКЛ «Сокольники»

Фото: telegram/Дептранс Москвы

Станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро «Сокольники» оформят в стиле строительства первых станций подземки. Об этом в четверг, 19 августа, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

— Алюминиевые панели с изображением исторических фотографий и плакатов 1940-50-х годов разместят на путевых стенах, балконах и потолках. Всего будет 327 объектов, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Фото: Telegram/Дептранс Москвы

Недавно заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строители приступили к монтажу декоративных элементов на путевых стенах на станции «Сокольники» БКЛ. Он добавил, что в настоящий момент архитектурная отделка станции готова наполовину. А генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков отметил, что станция «Сокольники» БКЛ станет первой, посвященной строителям метрополитена.

11 августа Андрей Бочкарев сообщил, что строители проложили более половины тоннеля между станциями «Печатники» и «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

9 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году будут запущены десять станций БКЛ на западных и юго-западных участках метро.

Строительство БКЛ началось в 2011 году. На линии расположится 31 станция, а ее общая протяженность составит 70 километров.