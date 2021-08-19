Андрей Бочкарев: На станции «Сокольники» Большого кольца метро начался монтаж декоративных панелей

Фото: Пресс-служба МУФ

Строители приступили к монтажу декоративных элементов на путевых стенах на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Строительство первой очереди метрополитена — это важная веха в развитии общественного транспорта Москвы, и декоративно-художественное оформление станции «Сокольники» как раз посвящено строительству первых станций столичной подземки. На путевых стенах, балконах и потолках разместят алюминиевые панели с изображением исторических фотографий и плакатов 40-50-х годов, — рассказал заммэра.

Всего путевые стены украсят 327 панелей, общей площадью 490 квадратных метров.

Андрей Бочкарев добавил, что в настоящий момент архитектурная отделка станции готова наполовину.

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков отметил, что станция «Сокольники» БКЛ станет первой, посвященной строителям метрополитена.

— В октябре Мосметрострою исполнится 90 лет, именно с этой организации и началась история подземки. И тот архитектурный облик, который примет новая станция «Сокольники» станет данью уважения к первостроителям. Мы планируем завершить монтаж всех художественных элементов на платформе осенью текущего года, — рассказал он.

По словам Сергея Жукова, на станции также продолжаются работы в пассажирской зоне на уровне лестниц и балконов, а также в зоне установленных эскалаторов первого и второго вестибюлей. На сегодняшний день завершена укладка гранитных плит полов платформы и облицовка колонны мрамором.

Новая станция Большой кольцевой линии появится на Сокольнической площади. Выходы из северного вестибюля будут вести в переход под Сокольническим валом, к парку «Сокольники» и трамвайному кольцу. Через южный вестибюль пассажиры смогут пересесть на одноименную действующую станцию Сокольнической линии метро.

В июле заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков рассказал, как ведутся работы по благоустройству территории возле станции БКЛ «Сокольники».