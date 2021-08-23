Запах хлорки и испорченной пищи: Врач рассказала о признаках вредной воды из-под крана

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После очистки у воды не должно быть неприятного запаха хлорки и испорченных продуктов питания, а также она не должна оставлять пятна на посуде. Об этом в понедельник, 23 августа, рассказала эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова.

Специалист отметила, что вода из столичного водопровода жесткая, из-за чего внутри бытовой техники скапливается накипь.

— Если пить такую воду, соли накапливаются в организме и негативно влияют на работу сосудов, почек и суставов, — подчеркнула Мария Кулешова.

Несмотря на то, что большинство домов в Москве и Санкт-Петербурге обеспечиваются водой из водоемов, качество воды в 85 процентах случаев полностью соответствует санитарным правилам, сообщает РИА Новости.

Ранее специалисты Роспотребнадзора за первые шесть месяцев 2021 года взяли 5614 проб питьевой воды в Москве. Образцы, по результатам исследований, полностью отвечают санитарным требованиям.

Также в ведомстве отметили, что обеспечивающие работу водопроводной системы компании выполняют обязательные предписания. Они уже модернизировали системы водоподготовки и профилактической промывки, а также отремонтировали системы водоснабжения.