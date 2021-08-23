Объем производства обрабатывающей промышленности Москвы в 2020 году вырос более чем на 16 процентов

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По данным Росстата, объем производства столичных предприятий обрабатывающей промышленности по итогам 2020 года увеличился на 16,4 процента по сравнению с 2019-м, в целом промышленное производство Москвы выросло на 12,2 процента. По данным ведомства, в начале текущего года эти показатели составляли 5,9 процента и 5,1 процента соответственно.

— По последним уточненным данным Росстата, промышленное производство Москвы по итогам 2020 года выросло на 12,2 процента, основным драйвером роста стала обрабатывающая промышленность, где рост составил 16,4 процента. Эти показатели значительно превышают данные предварительной оценки, сделанной в начале этого года, согласно которой рост составил 5,1 процента и 5,9 процента соответственно, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он также отметил, что столичная экономика оказалась достаточно устойчивой к последствиям пандемии коронавируса.

— В целом по стране промышленное производство в прошлом году сократилось на 2,6 процента, что свидетельствует о большей устойчивости столичной экономики к воздействию кризисных явлений, связанных с развитием пандемии коронавируса, — сообщил Владимир Ефимов.

Пересмотр показателей — стандартная практика, связанная с особенностями сбора данных и расчета. По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, увеличение индекса промышленного производства столицы по итогам прошлого года связано с уточнениями показателей в большую сторону сразу в нескольких отраслях московской промышленности.

— Например, пересмотрен объем выпуска лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Если предварительные данные свидетельствовали о росте на 38,8 процента по сравнению с 2019 годом, то, по уточненным данным Росстата, объемы производства в этой сфере увеличились на 71,7 процента. Также двукратный рост зафиксирован в производстве резиновых и пластмассовых изделий, — отметил он.

Помимо этого, пересмотр подтвердил положительную динамику развития в Москве выпуска бумаги и бумажных изделий. По итогам прошлого года выпуск бумаги и бумажных изделий увеличился на 48,3 процента. Эксперты объясняют это повышением спроса на упаковку в сфере онлайн-продаж. По данным Data Insight, в 2020 году количество онлайн-заказов в сегменте B2C выросло на 78 процентов, а суммарный объем рынка интернет-торговли составил 2,7 триллиона рублей.

Также в числе отраслей-драйверов оказалась пищевая промышленность: рост по сравнению с 2019 годом составил 39,1 процента. Увеличение объема производства в этой отрасли связано с ростом выпуска мяса и субпродуктов (до 13,8 тысячи тонн) и значительным ростом объема производства мясных полуфабрикатов (на 17,6 процента, до 90,3 тысячи тонн). Положительная динамика отрасли связана и с увеличением объемов поставок на внешние рынки. По итогам 2020 года производители мясной продукции Москвы увеличили экспорт на 13,6 процента — до 81,8 миллиона долларов. Основными рынками сбыта столичной мясной продукции стали Казахстан, Китай и Гонконг.