СК проверит факт жестокости санитарок в отношении подопечных дома престарелых в Реутове

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Следственный комитет (СК) занялся проверкой информации о жестоком обращении санитарок с подопечными дома престарелых в Реутове в Московской области. Об этом рассказала в понедельник, 23 августа, старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Подмосковью Ольга Врадий.

Представитель ведомства отметила, что факт жестокости санитарок был запечатлен на видео. На нем видно, как сотрудники учреждения кричат и бьют женщин и мужчин, а также не следят за их уходом и гигиеной.

— В СМИ появилась информация о том, что в специализированном доме для престарелых в городе Реутове обслуживающий персонал допускал в отношении своих подопечных жестокое обращение. Противоправные действия санитарок были запечатлены на видео, — заявила Ольга Врадий.

В настоящий момент Следственный комитет начал проверку по данному инциденту. Сперва сотрудники попросили руководство дома престарелых дать оценку действиям персонала, после чего СК вынесет процессуальное решение.

— Сотрудниками МУ МВД России «Балашихинское» проводится проверка, направленная на установление лиц, запечатленных на видеозаписи, и выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, — добавили в ГУ МВД России по Московской области.

Ранее руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева сообщила о приговоре в отношении хозяина подмосковного дома престарелых Дмитрия Новикова. В его учреждении в результате пожара погибли 12 человек. Суд приговорил Новикова к шести с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.