Синоптики рассказали о завершении купального сезона в Москве

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Температура воды в Москве-реке и столичных водоемах снизилась до 20 градусов тепла. В ближайшее время столбики термометра не будут показывать более высокие знчения, из-за чего купальный сезон в Московском регионе можно считать завершенным. Об этом в понедельник, 23 августа, рассказал Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.

Специалист отметил, что врачи не рекомендуют купаться в воде холоднее 22 градусов.

— В Москва-реке температура (воды) составляет 20 градусов. Что такое купальный сезон, четкого определения нет. Но я его ассоциирую с рекомендацией врачей, которые говорят, что дети чувствуют себя комфортно в воде, когда температура 22 градуса и выше, поэтому можно говорить, что купальный сезон закончился, — заявил Роман Вильфанд.

Также научный руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что повышение температуры воздуха в конце этой недели не окажет особое влияние на температуру воды в московских реках и водоемах, так как за ночь она более активно охлаждается, пишет ТАСС.

Ранее специалисты в центре погоды «Фобос» рассказали о погоде на этой неделе. По словам экспертов, 25 и 26 августа в столицы ожидаются сильные дожди и облачность. В начале и в конце недели температура поднимется до 24 градусов.