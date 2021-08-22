Дожди и похолодание ожидаются в Москве на следующей неделе

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Дожди и понижение температуры ожидаются в Москве в среду и четверг, 25 и 26 августа. Об этом рассказали в воскресенье, 22 августа, в центре погоды «Фобос».

Специалисты отметили, что в понедельник и во вторник, 23 и 24 августа, осадков в столице не будет.

— В Москве в начале недели существенные осадки маловероятны, а самые сильные дожди ожидаются в среду–четверг, — заявили синоптики.

Также «Фобос» добавил, что в начале и в конце недели воздух прогреется до 21–24 градусов. В среду и четверг столбик термометра поднимется до 17–20 градусов тепла, сообщает «Москва 24».

Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро, рассказала, что самым холодным днем на следующей неделе станет среда. Ночью 25 августа в столице температура опустится до 11–13 градусов, а днем поднимется до 19 градусов выше нуля. Также ожидаются осадки и облачность.

Помимо этого, Татьяна Позднякова объяснила родителям, как одевать детей 1 сентября. По ее словам, погода не порадует школьников и их семьи. В этот день в Москве ожидаются дожди и понижение температуры воздуха.