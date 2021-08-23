До 2024 года в Москве построят 11 мостов

Крылатский мост / Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

В понедельник, 23 августа, руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о сооружении мостов в столице.

По его словам, за десять лет в городе появилось 16 мостовых сооружений. Самые значительные из них — это два моста в составе Северо-Западной хорды — Крылатский через Москву-реку и балочный через шлюз N 9 канала имени Москвы, а так же мост через Кожуховский затон к парку развлечений «Остров мечты».

— Еще 11 мостов планируется построить до 2024 года, — сообщил Рафик Загрутдинов. — Один из них — через реку Сходня, построенный в ходе реконструкции Волоколамского шоссе, введем до конца текущего года. Сразу скажу: с его открытием исчезнут пробки, которые сейчас собираются на Волоколамке у МКАД.

В субботу, 21 августа, стало известно о том, что автодорожный мост через Сходненский канал в Южном Тушине планируют отремонтировать. По словам председателя Мосгосэкспертизы Валерия Леонова, строители заменят покрытие и гидроизоляцию проезжей части и тротуаров, заменят деформационные швы и отремонтируют железобетонные элементы пролетного строения и опор моста.

Работы коснутся только моста. Перекрывать прилегающие улицы и дороги не будут.