Певицу Азизу вывели к ЗАГСу полуголые мужчины. Видео

Фото: Youtube / Mari K

57-летняя певица Азиза сочеталась браком с 41-летним итальянцем Александро Лортэ. О том, что у пары запланирована свадьба, они сообщили еще в мае.

На регистрацию, которая состоялась в одном из ЗАГСов Подмосковья, Азиза надела белое блестящее платье с рукавом и пышной юбкой, а на голове завязала белый тюрбан с небольшой вуалью. Жених выбрал костюм-тройку бежевого цвета с белой рубашкой.

Эффектным было появление Азизы: ко входу в ЗАГС под аплодисменты гостей и дробь барабанов ее на паланкине вынесли мужчины с обнаженным торсом, обмахивая ее опахалами. Судя по возгласам, гости были ошарашены таким выходом невесты.

Видеозапись бракосочетания появилась в Сети.

Примечательно, что это первый официальный брак певицы. До этого Азиза была дважды в гражданском браке – с Игорем Малаховым, которого подозревали в убийстве Талькова, и с петербургским бизнесменом Александром Бродолиным. Александро Лортэ сделал певице предложение в январе в эфире программы «Пусть говорят». Она с радостью приняла кольцо и ответила, что очень хочет стать счастливой женой рядом с ним.

Ранее Азиза рассказывала, что считает, что на женщинах ее рода лежит проклятие: ни у кого из них не сложилась личная жизнь, а сама артистка, несмотря на число романов, так и не смогла родить ребенка.