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Новый возлюбленный Азизы публично сделал ей предложение руки и сердца
Азиза может уехать в Италию вместе с новым избранником / Фото: instagram.com/aziza_info

Новый возлюбленный Азизы публично сделал ей предложение руки и сердца

Юлия Курганова

Звезды

Певица Азиза публично получила предложение руки и сердца от своего нового возлюбленного — Алессандро. Молодой человек преподнес ей кольцо и попросил стать его женой на программе «Пусть говорят» на Первом канале.

Он рассказал, что давно наблюдал за творчеством Азизы и был в нее тайно влюблен. Алессандро хотел познакомиться с певицей лично, но узнал, что у нее есть жених. Только после того, как артистка рассталась с возлюбленным, он решил действовать. Сначала Алессандро, живущий в Италии, записался на онлайн-уроки Азизы, и между ними быстро появилась симпатия. Мужчина приехал в Москву, чтобы встретиться с певицей, и у них начался роман.

— Я приехал, чтобы преподнести это кольцо Азизе и попросить стать ее моей женой. Я не жду сразу ответа, приглашаю ее в Италию и там надеюсь его получить, — сказал Алессандро.

Певица приняла кольцо от избранника и заявила, что очень хочет стать счастливой рядом с ним.

Ранее Азиза рассказывала, что на ее семье лежит родовое проклятье, из-за которого у нее до сих пор не сложилась личная жизнь. У артистки было много романов, но ни одни ее отношения не закончились созданием семьи и рождением детей.

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