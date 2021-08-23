Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 2006 пациентов

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили от COVID-19 2006 человек. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил оперштаб Москвы.

За весь период пандемии выздоровели 1 429 919 жителей столицы.

При этом за последние 24 часа в Москве зарегистрировали 1458 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что примерно на 12 процентов меньше по сравнению с показателями в воскресенье, 22 августа.

Число инфицированных достигло минимальных значений за период с 31 марта 2021 года, когда зафиксировали 1286 случаев заражения.

За сутки в столице скончались 53 человека. Таким образом, общее число умерших от коронавирусной инфекции в Москве превысило 27 тысяч горожан.

В России за последние 24 часа выявили 19 454 зараженных COVID-19 в 85 регионах. Примечательно, что 8,2 процента заболевших не имеют клинических симптомов коронавирусной инфекции.

Также в оперштабе отметили, что впервые с 23 июня число новых заболевших составило менее 20 тысяч. За минувшие сутки в России зарегистрировали 776 летальных исходов.