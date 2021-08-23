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За последние сутки в России выявили 19 454 новых случая коронавируса

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
За последние сутки в России выявили 19 454 новых случая коронавируса
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За последние 24 часа в Российской Федерации выявили 19 454 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает оперштаб Москвы.

Отмечается, что 8,2 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

За последние сутки в России выявили 19 454 новых случая коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

Число новых заболевших за день впервые составило менее 20 тысяч с 23 июня.

За последние сутки было также зафиксировано 776 летальных исходов.

После прохождения лечения от COVID-19 в стране за день полностью поправился 15 401 пациент.

За последние сутки в России выявили 19 454 новых случая коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в РФ продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице выявили 1458 заболевших.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что людей не нужно заставлять вакцинироваться от коронавируса, вместо этого им стоит объяснять преимущества прививок.

20 августа глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что более 43 миллионов человек в России вакцинировались от COVID-19. По его словам, в настоящее время к привитым 60 процентам взрослого населения приближаются Белгород, Подмосковье, Чечня и другие регионы.

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