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Путин выступил против навязывания вакцинации от коронавируса

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Путин выступил против навязывания вакцинации от коронавируса
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что людей не нужно заставлять вакцинироваться от коронавируса, вместо этого им стоит объяснять преимущества прививок.

— Никого не надо запугивать, никого не нужно заставлять. Нужно разъяснять, — рассказал глава государства.

Путин также добавил, что из вакцинации не стоит делать «кампанию навязывания». Людям необходимо объяснять преимущества прививок, приводит слова российского лидера РИАМО.

20 августа глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что более 43 миллионов человек в России вакцинировались от COVID-19. По его словам, в настоящее время к привитым 60 процентам взрослого населения приближаются Белгород, Подмосковье, Чечня и другие регионы.

В тот же день руководитель Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России может быть сформирован к концу года.

17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. Всего в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

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