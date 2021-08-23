Лукашенко обвинил Польшу в нарушении госграницы Белоруссии

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша инициировала пограничный конфликт и нарушила государственную границу республики. Об этом белорусский лидер сказал в понедельник, 23 августа, в ходе сессии Совета безопасности ОДКБ.

— Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель, — приводит слова Лукашенко агентство «БелТА».

Президент добавил, что польские пограничники стреляли поверх голов мигрантов и «выдавили» их на белорусскую границу.

Глава республики также назвал «естественным» тот факт, что группа мигрантов направлялась в Германию, так как в Белоруссию они идти не хотят.

До этого, 19 августа, польские и белорусские пограничники окружили группу нелегальных мигрантов и не пропускали их ни в одну из стран. Польское телевидение сообщало, что беженцы находились вблизи населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Они предпринимали попытки нелегально перейти через границу.

Сообщалось также, что мигранты находились рядом с польской границей, однако формально они пребывали на территории Белоруссии.

Обстановка на границах двух стран обострилась в последний месяц.

По данным Польши, только в августе 2021 года по состоянию на 19 августа незаконно пересечь границу попытались 1935 человек.