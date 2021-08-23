Зеленский объявил о начале «обратного отсчета до освобождения Крыма»

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 23 августа начинается «обратный отсчет времени до освобождения Крыма». Он также пообещал приложить максимум усилий для возвращения полуострова в состав Украины. Об этом политик заявил в ходе саммита «Крымская платформа».

— С сегодняшнего дня мы фактически начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли, украинского полуострова. И вполне вероятно, что 23 августа 2021 года войдет в историю как день начала деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь, — сказал Зеленский.

Он также выразил надежду, что совместными усилиями Украина и ее международные партнеры заставят Россию «сесть за стол переговоров».

Украинский лидер пообещал использовать все политические, юридические и дипломатические средства, чтобы Крым вместе с Украиной «стал частью Европы», передает РИА Новости.

Украинский лидер объявил о создании «Крымской платформы» в сентябре 2020 года. Киев в качестве цели форума видит координацию «международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины», он начался 23 августа.

До этого Владимир Зеленский заявил, что «Крым никогда не станет частью Российской Федерации». Он также добавил, что русские дети «не живут на полуострове» и что «умирать за украинскую землю русские не будут».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».