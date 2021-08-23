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Эксперт рассказал, как выбрать цвет автомобиля

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт рассказал, как выбрать цвет автомобиля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

При выборе цвета автомобиля нужно полагаться не только на личный вкус, но принимать во внимание вопрос практичности. Так, если ездить придется по дорогам в регионе, где много грязи и мало солнца, то лучше купить машину темно-серого цвета. В солнечном и жарком климате предпочтение лучше отдать белому цвету автомобиля. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Пилипишин.

По его словам, выбор цвета машины — дело субъективное, нередко этот выбор определяется собственным эстетическим чувством покупателя автомобиля либо модой, когда какой-нибудь цвет считается более престижным. Но есть и рациональные аргументы в пользу того или иного цвета. Конечно, если у человека на первом месте мода, то он такие аргументы вряд ли воспримет. Но в остальных случаях обсуждения возможны.

— На мой взгляд, выбор цвета зависит от климата. В таких городах, как Москва, где на дорогах много грязи, особенно зимой, а солнца, наоборот, маловато, хороши цвета, на которых эта грязь заметна меньше всего. Например, темно-серый или бежевый, — сказал эксперт.

Если говорить о более южных и солнечных краях, то там приобретает значение фактор нагрева машины — темная раскаляется на солнце намного сильнее. Это особенно заметно при непосредственном сравнении. Так, в белой машине, которая стояла под открытыми солнечными лучами, всегда температура воздуха будет заметно ниже, чем в машине цвета красный металлик, стоявшей в таких же условиях.

— А с черным автомобилем ситуация еще хуже. Так что если вы живете в солнечном климате, светлый цвет предпочтительнее. В поисках солнечного климата, кстати, необязательно ехать далеко на юг — по сравнению с Москвой разница хорошо заметна уже в Воронеже, — сказал собеседник «ВМ».

Он напомнил, что раньше считалось, что светлые машины заметнее на дороге. Действительно, в сумерках серый автомобиль сливается с асфальтом. Но когда ввели обязательное требование включать фары, то роль этого фактора снизилась — ведь с включенными фарами любая машина становится заметнее.

— Впрочем, яркий цвет все равно не помешает. Есть хороший пример из близкой сферы. Я замечал, что если при езде на мотоцикле по Москве надевать желтый жилет, то резко тормозить и уворачиваться от «слепых» водителей приходится намного реже. Хотя все равно находится немало тех, кто умудряется не заметить мотоцикл, даже если тот неспешно двигается со скоростью потока, — подчеркнул Пилипишин.

Но в любом случае, добавил эксперт, выбирать нужно тот цвет, который приятен водителю. Ведь подходить каждый день к машине и чувствовать, что цвет вам не нравится, — тоже не слишком рациональный выбор.

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