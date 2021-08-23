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«Ну разбился и разбился»: рыбаки сняли на видео упавший в Подмосковье самолет

Анна Михалюк

Общество
«Ну разбился и разбился»: рыбаки сняли на видео упавший в Подмосковье самолет
Фото: pixabay.com

В понедельник, 23 августа, в районе Коломны в Москву-реку упал частный легкомоторный самолет-амфибия.

Информации о погибших нет, но уже известно, что травмы получили двое. На месте работают оперативные службы.

Свидетелями падения самолета стали местные рыбаки. Один из них увидел, что судно упало в воду, и начал съемку. Рыбак был ошарашен и обратился к своему товарищу, чтобы тот тоже посмотрел, что самолет находится в воде, но реакция второго мужчины не оказалась бурной.

— Ну разбился и разбился, — прокомментировал ситуацию рыбак.

Видеозапись инцидента попала в Сеть.

По последним данным, пострадали два человека. Пилоты остались живы, сейчас самолет вытащили на берег. По предварительным данным, причиной крушения стала ошибка в пилотировании.

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