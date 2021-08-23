Самолет-амфибия рухнул в Москву-реку в Подмосковье

Фото: structure.mil.ru

Самолет-амфибия рухнул в Москву-реку в районе села Черкизово возле Коломны в Московской области, а после перевернулся. Об этом сообщили очевидцы в понедельник, 23 августа, а также подтвердили местные экстренные службы.

Отмечается, что информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

По предварительным данным, причиной крушения стала ошибка в пилотировании. В настоящий момент обстоятельства произошедшего уточняются.

Свидетелями падения самолета стали местные рыбаки. Один из них увидел, что судно упало в воду, и начал съемку.

В среду, 18 августа, разбился самолет МиГ-29. Борт потерпел крушение в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. В результате происшествия пилот погиб. После случившегося на место трагедии направили комиссию Главного командования ВКС.

Также заслуженный военный летчик России Владимир Попов оценил причины крушения самолета МиГ-29. Самой возможной из них он назвал погодные условия. Специалист заявил, что из-за ночного времени суток это могло быть и столкновение с искусственным или естественным препятствием. Помимо этого, Владимир Попов предположил, что самолет мог потерять контроль над высотой во время маневра. К менее вероятным причинам эксперт отнес отказ техники и невнимательность пилота.