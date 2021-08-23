ФОК в Некрасовке начнут эксплуатировать в 2022 году

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Некрасовке в Москве введут в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщил в понедельник, 23 августа, руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, объект будет отвечать требованиям современности, а также в нем смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители.

— Это будет современный объект, на площадках которого смогут заниматься спортом профессионалы и новички, — заявил руководитель департамента.

Он отметил, что в комплексе уже выполнили работы по установке металлоконструкций покрытий. В настоящий момент ведутся заключительные работы в зоне ледового поля, а также монтаж инженерных систем и наружных сетей.

Также руководитель ведомства подчеркнул, что сейчас ФОК уже отражает задуманные проектно-архитектурные решения.

Ранее Рафик Загрутдинов сообщил о выполнении 50 процентов работ в Московском клиническом научно-практическом центре имени Логинова. Также глава ведомства отметил, что в настоящий момент завершается облицовка и устройство кровли. Помимо этого, ведутся работы по остеклению, внутренней инженерии, отделке фасадов и этажей и монтажу перегородок. Совсем скоро рабочие приступят к благоустройству дворовых территорий.