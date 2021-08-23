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Строительство Центра имени Логинова завершилось на 50 процентов

Виктория Сикерина

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Строительство Центра имени Логинова завершилось на 50 процентов
Фото: Пресс-служба стройкомплекса

План строительства лечебно-диагностического комплекса ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр имени Логинова» выполнили наполовину. Об этом в понедельник, 23 августа, рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что сейчас ведутся заключительные работы по облицовке и устройству кровли, остеклению, внутренней инженерии, отделке фасадов и этажей, а также монтажу перегородок. Помимо этого, глава департамента подчеркнул, что в настоящий момент идет благоустройство дворовой территории.

— В здании комплекса предусмотрено 18 операционных, 16 из которых будут реализованы в формате интеграции со всеми системами больницы, — добавил Рафик Загрутдинов.

Также в департаменте подчеркнули, что интегрированные операционные обеспечивают профессиональную среду для работы врачей. Ее современные технологии позволяют дистанционно управлять функционалом в операционной, что повышает уровень безопасности пациента.

Открытие нового Центра имени Логинова запланировано на 2023 год. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о завершении монолитных работ.

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