Монолитные работы завершили в клинике на востоке Москвы

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

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В лечебно-диагностическом комплексе Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени А. С. Логинова завершили проведение монолитных работ. Об этом рассказал в воскресенье, 1 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, планировка комплекса специально адаптирована под потребности пациентов и медиков.

— Ведется работа по монтажу кровли и фасадных систем, в том числе остекление и отделочные работы. Также приступили к устройству внутренних и наружных инженерных сетей, — отметил Андрей Бочкарев.

На данный момент проводится благоустройство территории комплекса. Участок озеленяют, вокруг здания организуют удобные проезды и переходы.

Предполагается, что в комплексе будут проводить лечение и диагностику онкологии. Для профессиональной работы в клинику закупили современной высокотехнологическое оборудование.

Новый лечебно-диагностический комплекс планируют открыть в 2023 году, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно Андрей Бочкарев сообщил о высокой степени готовности станции «Новаторская» БКЛ метро. По его словам, она составляет около 90 процентов.

При этом 24 июля Андрей Бочкарев рассказал, что на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена «Электрозаводская» ведутся работы по строительству пересадки на одноименную станцию синей ветки метро и платформу Казанского (Рязанского) направления Московской железной дороги (МЖД).